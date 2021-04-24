Стосується кожного: Долги чувств (эфир от 27.04.2021)

24 апреля 2021 11:10 Александр Кива
Стосується кожного: Долги чувств (эфир от 27.04.2021)
Стосується кожного: Долги чувств (эфир от 27.04.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 27 апреля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

45-летний Петр Фещук из Хмельницкой области после 20 лет супружеской жизни оказался в списках должников по алиментам. Петр познакомился с Людмилой, когда у нее уже была дочь от предыдущих отношений. А потом родился еще и общий сын. Жизнь была, вроде, как у всех. Дом, заработки, дом. Иногда ссоры. И вдруг Людмила подала на развод и запретила видеться с сыном. А несколько месяцев назад бывшая жена ошеломила еще одной новостью, у Петра долг – более 100 тысяч гривен. В студии «Касается каждого» разбираемся, почему на самом деле долги родительских чувств начали определяться в денежных единицах?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 27.04.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.

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