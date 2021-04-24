Стосується кожного: Долги чувств (эфир от 27.04.2021)
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45-летний Петр Фещук из Хмельницкой области после 20 лет супружеской жизни оказался в списках должников по алиментам. Петр познакомился с Людмилой, когда у нее уже была дочь от предыдущих отношений. А потом родился еще и общий сын. Жизнь была, вроде, как у всех. Дом, заработки, дом. Иногда ссоры. И вдруг Людмила подала на развод и запретила видеться с сыном. А несколько месяцев назад бывшая жена ошеломила еще одной новостью, у Петра долг – более 100 тысяч гривен. В студии «Касается каждого» разбираемся, почему на самом деле долги родительских чувств начали определяться в денежных единицах?
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