Стосується кожного: Путаница в треугольнике (эфир от 28.04.2021)
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Полгода назад гражданская жена Николая Марканича поехала навестить маму. Но выяснилось, что на самом деле женщина поехала во Львовскую область устраивать новую личную жизнь. С тех пор Николай ищет возможности увидеться с двумя родными дочерьми. Сама же Мария Надич все 8 лет супружеской жизни с Николаем называет адом. В свое время, ради него, она оставила любящего мужа и сбежала к Николаю вместе с сыном. Сейчас многодетная мать не может даже подать на алименты, поскольку, по документам, отец ее младших дети не Николай, а первый муж – Петр, с которым Мария до сих пор в официальном браке. Побег от домашнего насилия или легкомыслие многодетной женщины, которая запуталась в мужчинах. В студии «Касается каждого» разбираемся, как вывести детей из любовного треугольника родителей.
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