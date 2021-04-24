Стосується кожного: Путаница в треугольнике (эфир от 28.04.2021)

24 апреля 2021 12:10 Александр Кива
Стосується кожного: Путаница в треугольнике (эфир от 28.04.2021)
Стосується кожного: Путаница в треугольнике (эфир от 28.04.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 28 апреля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Полгода назад гражданская жена Николая Марканича поехала навестить маму. Но выяснилось, что на самом деле женщина поехала во Львовскую область устраивать новую личную жизнь. С тех пор Николай ищет возможности увидеться с двумя родными дочерьми. Сама же Мария Надич все 8 лет супружеской жизни с Николаем называет адом. В свое время, ради него, она оставила любящего мужа и сбежала к Николаю вместе с сыном. Сейчас многодетная мать не может даже подать на алименты, поскольку, по документам, отец ее младших дети не Николай, а первый муж – Петр, с которым Мария до сих пор в официальном браке. Побег от домашнего насилия или легкомыслие многодетной женщины, которая запуталась в мужчинах. В студии «Касается каждого» разбираемся, как вывести детей из любовного треугольника родителей.

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 28.04.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.

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