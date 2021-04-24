Стосується кожного: Полотно любви (эфир от 29.04.2021)

24 апреля 2021 13:10 Александр Кива
Стосується кожного: Полотно любви (эфир от 29.04.2021)
Стосується кожного: Полотно любви (эфир от 29.04.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 29 апреля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

25-летняя художница из  Одессы Анна Литвинова свои  мечты переносит на холст. Ее  девичьи фантазии буквально оживают  на картинах. Талант, тяжелый труд  и целеустремленность сделали  ее уже довольно известной  художницей. Анна родилась с врожденной  болезнью «атрофия мышц», она  не могла ходить, руки вообще  не слушались, а потом начал  прогрессировать сколиоз. 19 лет Анне  сделали сложнейшую операцию  на позвоночнике, чтобы девушка  смогла, по крайней мере, сидеть. Именно в этот период Анна встретила и свою любовь, и уже пять лет счастлива в браке. Вдохновляющая страсть к живописи и безграничная жажда жизни, несмотря на неизлечимую болезнь. Сегодня в эфире история о невероятной судьбе талантливой художницы, которая всю жизнь прикована к инвалидной коляске, а также – о ее счастливой любви.

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 29.04.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.

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