Стосується кожного: Полотно любви (эфир от 29.04.2021)
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25-летняя художница из Одессы Анна Литвинова свои мечты переносит на холст. Ее девичьи фантазии буквально оживают на картинах. Талант, тяжелый труд и целеустремленность сделали ее уже довольно известной художницей. Анна родилась с врожденной болезнью «атрофия мышц», она не могла ходить, руки вообще не слушались, а потом начал прогрессировать сколиоз. 19 лет Анне сделали сложнейшую операцию на позвоночнике, чтобы девушка смогла, по крайней мере, сидеть. Именно в этот период Анна встретила и свою любовь, и уже пять лет счастлива в браке. Вдохновляющая страсть к живописи и безграничная жажда жизни, несмотря на неизлечимую болезнь. Сегодня в эфире история о невероятной судьбе талантливой художницы, которая всю жизнь прикована к инвалидной коляске, а также – о ее счастливой любви.
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