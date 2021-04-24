Стосується кожного: Неуслышанная измена (эфир от 30.04.2021)
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70-летняя Анна Тихонюк с Волыни боится бывшей невестки, ведь каждый визит заканчивается руганью и даже порчей имущества. Анна Саввовна предупреждала сына, что жена использует его инвалидность. Рождение троих детей тоже не убедило материнское сердце в искренности невестки. Светлана обвинения свекрови отвергает и считает их попыткой избежать ответственности за домашнее насилие. Муж Светланы – Владимир Кобец от рождения совсем не слышит и общается только языком жестов. Он убежден, что жена ему изменяла и выдавала чужих детей за его родных, а когда он ее бросил – начала мстить алиментами. Многодетная мать, которая требует справедливости или отвергнутая женщина, которая мстит за неудачный брак. Кто на самом деле использует инвалидность, а кто манипулирует отцовством?она и Екатерины?
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