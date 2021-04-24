Стосується кожного: Неуслышанная измена (эфир от 30.04.2021)

24 апреля 2021 14:10 Александр Кива
Стосується кожного: Неуслышанная измена (эфир от 30.04.2021)
Стосується кожного: Неуслышанная измена (эфир от 30.04.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 30 апреля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

70-летняя Анна Тихонюк с Волыни боится бывшей невестки, ведь каждый визит заканчивается руганью и даже порчей имущества. Анна Саввовна предупреждала сына, что жена использует его инвалидность. Рождение троих детей тоже не убедило материнское сердце в искренности невестки. Светлана обвинения свекрови отвергает и считает их попыткой избежать ответственности за домашнее насилие. Муж Светланы – Владимир Кобец от рождения совсем не слышит и общается только языком жестов. Он убежден, что жена ему изменяла и выдавала чужих детей за его родных, а когда он ее бросил – начала мстить алиментами. Многодетная мать, которая требует справедливости или отвергнутая женщина, которая мстит за неудачный брак. Кто на самом деле использует инвалидность, а кто манипулирует отцовством?она и Екатерины?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 30.04.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.

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