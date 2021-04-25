Говорит Украина: ДНК для беременной: с одним живу, другому рожу? (эфир от 26.04.2021)

26 апреля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — ДНК для беременной: с одним живу, другому рожу?

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Амина полюбила мужчину и мечтала создать с ним счастливую семью. Но когда парень узнал о беременности девушки - сразу выгнал ее, ведь не поверил, что ребенок от него! А теперь от беременной Амины отказалась еще и родная мать - и просто не пустила ее к себе в дом! Однако Амина верит: все может решить только тест ДНК. Кто на самом деле отец нерожденного ребенка Амины? Какой еще человек появится в студии, чтобы сделать девушке неожиданное предложение? И кто продавал запрещенные услуги?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн скоро на нашем сайте tv.ua.

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