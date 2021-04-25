Говорит Украина: ДНК для беременной: с одним живу, другому рожу? (эфир от 26.04.2021)

25 апреля 2021 23:10 Александр Кива
Говорит Украина: ДНК для беременной: с одним живу, другому рожу? (эфир от 26.04.2021)

26 апреля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — ДНК для беременной: с одним живу, другому рожу?

Читайте такжеГоворит Украина: Интимные преступления бабы Гали (эфир от 11.11.2019)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Амина полюбила мужчину и мечтала создать с ним счастливую семью. Но когда парень узнал о беременности девушки - сразу выгнал ее, ведь не поверил, что ребенок от него! А теперь от беременной Амины отказалась еще и родная мать - и просто не пустила ее к себе в дом!  Однако Амина верит: все может решить только тест ДНК. Кто на самом деле отец нерожденного ребенка Амины? Какой еще человек появится в студии, чтобы сделать девушке неожиданное предложение? И кто продавал запрещенные услуги?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн скоро на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

Говорит Украина видео телешоу смотреть онлайн

Материалы по теме

Голос країни-11: кто победил в шоу 25.04.2021
Новости

Голос країни-11: кто победил в шоу 25.04.2021
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 26 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 26 выпуск
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 25 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 25 выпуск
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим
Что говорят в Вербное воскресенье когда бьют вербой

Что говорят в Вербное воскресенье когда бьют вербой
Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021
Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)
Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)

Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK