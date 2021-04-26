Говорит Украина: Ребенка избили, а родители денег заработали? (эфир от 27.04.2021)

26 апреля 2021 09:37 Александр Кива
Говорит Украина: Ребенка избили, а родители денег заработали? (эфир от 27.04.2021)
Говорит Украина: Ребенка избили, а родители денег заработали? (эфир от 27.04.2021)
пресс-служба

27 апреля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Ребенка избили, а родители денег заработали?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Шок! Вышел погулять - выбили зубы? Наталья вечером была в компании своих подруг, как ей позвонил муж и поразил тем, что сын вернулся домой избитый и с окровавленным ртом!  Женщина утверждает, что с ее сына поиздевался 15-летний местный школьник, который привел других детей посмотреть на драку!
А еще героиню свежего выпуска возмущает то, что обидчика, которого считают грозой района - полиция даже не допросила. Кто может прикрывать жестокие детские бои в Днепре? Кто собирает дань с детей? Что происходит на улице большого города между детьми - о чем даже не догадываются их родители? Но каким будет вердикт врача о состоянии здоровья Ивана?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн скоро на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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