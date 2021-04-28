Полезная программа: редис - смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.04.2021)
27 апреля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен редису.
Этот хрустящий корнеплод с острым вкусом обладает удивительными свойствами, при том, что содержит минимум калорий. Какая редиска полезнее – белая или красная? Эффективна ли она в борьбе с вирусами и инфекционными заболеваниями? На что стоит обратить внимание при выборе раннего редиса? Как избавиться от характерной горчинки? Чем отличаются разные сорта и где их применяют, расскажут ведущий Александр Лукьяненко, эксперты и звездная гостья «Полезной программы» – телеведущая Светлана Вольнова.
Новый выпуск Полезной программы от 27.04.2021 смотрите онлайн на tv.ua.