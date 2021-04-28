Полезная программа: редис - смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.04.2021)

28 апреля 2021 09:55 Александр Кива
Полезная программа: редис - смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.04.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.04.2021)
пресс-служба

27 апреля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен редису.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Этот хрустящий корнеплод с острым вкусом обладает удивительными свойствами, при том, что содержит минимум калорий. Какая редиска полезнее – белая или красная? Эффективна ли она в борьбе с вирусами и инфекционными заболеваниями? На что стоит обратить внимание при выборе раннего редиса? Как избавиться от характерной горчинки? Чем отличаются разные сорта и где их применяют, расскажут ведущий Александр Лукьяненко, эксперты и звездная гостья «Полезной программы» – телеведущая Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы от 27.04.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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