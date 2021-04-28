Полезная программа: яйца - смотреть онлайн выпуск (эфир от 28.04.2021)

28 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен яйцам.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Многие люди не представляют жизни без куриных яиц. И это вполне обоснованно, ведь блюда из них готовятся быстро, а сами яйца являются ценным источником белка, витаминов и минералов. Но как не ошибиться при выборе? Как часто можно есть яйца? Чем полезна яичная шкарлупа? И какими оригинальными десертами из яиц можно поразить гостей, расскажут ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы», среди которых – народная артистка Украины Ольга Сумская.

Новый выпуск Полезной программы от 22.04.2021 смотрите в 18:00 онлайн на tv.ua.