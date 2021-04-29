Полезная программа: домашняя колбаса - смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.05.2021)

29 апреля 2021 10:15 Александр Кива
Полезная программа: домашняя колбаса - смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.05.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.05.2021)
пресс-служба

1 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен домашней колбасе.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Куриное, индюшиное, утиное, перепелиное мясо – какое наиболее полезное и как его лучше употреблять? Как выбрать качественную, свежую, молодую птицу? Каковы секреты приготовления вкусного и полезного бульона? И какие кулинарные шедевры можно приготовить из птицы? Звездный гость «Полезной программы» – народный артист Украины Владимир Данилец.

Новый выпуск Полезной программы от 01.05.2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

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