Полезная программа: домашняя колбаса - смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.05.2021)

1 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен домашней колбасе.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Куриное, индюшиное, утиное, перепелиное мясо – какое наиболее полезное и как его лучше употреблять? Как выбрать качественную, свежую, молодую птицу? Каковы секреты приготовления вкусного и полезного бульона? И какие кулинарные шедевры можно приготовить из птицы? Звездный гость «Полезной программы» – народный артист Украины Владимир Данилец.

Новый выпуск Полезной программы от 01.05.2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.