Полезная программа: продукты против отеков - смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.05.2021)

4 мая 2021 11:50 Александр Кива
Полезная программа: продукты против отеков - смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.05.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.05.2021)
пресс-служба

4 мая в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен продуктам против отеков

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Заметили резкую прибавку в весе без видимых на то причин или мешки под глазами по утрам – включите в рацион продукты, которые помогут справиться с отеками. Что это за продукты и как их правильно употреблять? Какие отеки опаснее – утренние или вечерние? Как вывести из организма лишнюю жидкость? Чем можно заменить соль? И какие вкусные и оригинальные блюда можно приготовить без соли, расскажут ведущий Александр Лукьяненко, эксперты и звездная гостья «Полезной программы» – певица Лилу.

Новый выпуск Полезной программы от 04.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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