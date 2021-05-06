Полезная программа: рыба без костей - смотреть онлайн выпуск (эфир от 06.05.2021)
6 мая в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен выбору рыбы без костей.
Тем, кто не добавляет рыбу в свой рацион из-за костлявости, будет полезно знать, что существуют сорта рыбы, у которых кости отсутствуют или содержатся в минимальном количестве. Какие из них самые вкусные и полезные? Как правильно выбрать и разделать бескостную рыбу? И какими блюдами из нее можно удивить гостей, рассказали ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – ведущий Дмитрий Чистяков.
Новый выпуск Полезной программы от 06.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.