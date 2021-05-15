Полезная программа: продукты против паразитов - смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.05.2021)

15 мая 2021 11:30 Александр Кива
Полезная программа: продукты против паразитов - смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.05.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.05.2021)
пресс-служба

11 мая в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, тема эфира – как выбрать продукты против паразитов.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Головные боли, частые простуды, депрессия и сыпь на деле могут оказаться следствием попадания в организм гельминтов. По данным исследований, четверть населения планеты заражены паразитами. Что есть, чтобы избавиться от «непрошенных» гостей? Какие продукты рекомендуют специалисты для профилактики паразитоза? Как правильно мыть зелень, овощи и фрукты, чтобы избежать заражения? И какие блюда входят в основу противопаразитарной диеты, расскажут ведущий Александр Лукьяненко, эксперты и звездный гость «Полезной программы» – телеведущий Андрей Данилевич.

Новый выпуск Полезной программы от 11.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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