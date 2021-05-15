Полезная программа: капуста - смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.05.2021)
12 мая в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, тема эфира – как выбрать полезную капусту.
Без нее нельзя представить настоящий украинский борщ и голубцы, с ней особенно вкусны вареники, а сколько разных салатов можно из нее приготовить! Как распознать качественную капусту, не отходя от прилавка? Какую брать для борща, а какую на голубцы? Чем она полезна для здоровья? И как правильно использовать кочан от капусты? Ответы – в «Полезной программе». Звездный гость ток-шоу – актер Виталий Борисюк.
Новый выпуск Полезной программы от 12.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.