Полезная программа: блюда японской кухни - смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.05.2021)
13 мая в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, тема эфира – как приготовить блюда японской кухни.
Вкусная, питательная, диетическая, экзотическая – все это о японской кухне. В чем секрет ее популярности? Чем отличаются суши от роллов? Какие продукты нужно есть, чтобы жить так же долго, как японцы? И как овладеть искусством чайной церемонии, рассказали ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – певица Анна Добрыднева.
Новый выпуск Полезной программы от 13.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.