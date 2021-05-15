Полезная программа: блюда японской кухни - смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.05.2021)

15 мая 2021 13:30 Александр Кива
Полезная программа: блюда японской кухни - смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.05.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.05.2021)
пресс-служба

13 мая в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, тема эфира – как приготовить блюда японской кухни.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Вкусная, питательная, диетическая, экзотическая – все это о японской кухне. В чем секрет ее популярности? Чем отличаются суши от роллов? Какие продукты нужно есть, чтобы жить так же долго, как японцы? И как овладеть искусством чайной церемонии, рассказали ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – певица Анна Добрыднева.

Новый выпуск Полезной программы от 13.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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