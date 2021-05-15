Полезная программа: полуфабрикаты - смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.05.2021)

15 мая 2021 19:45 Александр Кива
Полезная программа: полуфабрикаты - смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.05.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.05.2021)
пресс-служба

15 мая в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, тема эфира – полуфабрикаты.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Замороженные котлеты, пельмени и блинчики спасают холостяков и домохозяек. Пятнадцать минут – и полноценное горячее блюдо готово! Как часто можно есть полуфабрикаты? Что в них полезного, а что – не очень? Как выбрать качественный продукт? И как приготовить полуфабрикат – колбаски чевапчичи и фрикадельки по-датски? Разбираться в этих вопросах будут ведущий ток-шоу, профессиональные эксперты и звездный гость – певец Виталий Козловский.

Новый выпуск Полезной программы от 15.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Облако тегов

видео телешоу смотреть онлайн Полезная программа

Материалы по теме

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)
Телешоу

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)
Мир наизнанку-12: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)
Телешоу

Мир наизнанку-12: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)
Влад Яма трогательно признался в любви жене и сыну ‒ фото
Новости

Влад Яма трогательно признался в любви жене и сыну ‒ фото
Так неприятно пахнет грязь: DZIDZIO отреагировал на интервью жены стихотворением
Новости

Так неприятно пахнет грязь: DZIDZIO отреагировал на интервью жены стихотворением

Популярное на сайте

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)
Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)

Популярное видео

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)
Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK