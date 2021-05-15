Полезная программа: полуфабрикаты - смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.05.2021)
15 мая в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, тема эфира – полуфабрикаты.
Замороженные котлеты, пельмени и блинчики спасают холостяков и домохозяек. Пятнадцать минут – и полноценное горячее блюдо готово! Как часто можно есть полуфабрикаты? Что в них полезного, а что – не очень? Как выбрать качественный продукт? И как приготовить полуфабрикат – колбаски чевапчичи и фрикадельки по-датски? Разбираться в этих вопросах будут ведущий ток-шоу, профессиональные эксперты и звездный гость – певец Виталий Козловский.
Новый выпуск Полезной программы от 15.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.