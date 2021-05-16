Полезная программа: картофель - смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.05.2021)
19 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, тема эфира – картофель.
Отварная, запеченая, тушеная… В мундире и в виде пюре… В варениках, пирожках и дерунах… Картошку в нашей стране обожают в любом виде – украинцы из нее могут приготовить тысячу блюд! Но все ли вам известно про полезные свойства этого овоща? Чем прошлогодняя картошка отличается от молодой? И какие оригинальные блюда можно их нее приготовить? Ответы – в «Полезной программе». Звездный гость ток-шоу – телеведущий Дмитрий Чистяков.
Новый выпуск Полезной программы от 19.05.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.