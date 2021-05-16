Полезная программа: сосиски - смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.05.2021)

16 мая 2021 16:45 Александр Кива
Полезная программа: сосиски - смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.05.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.05.2021)
пресс-служба

20 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, тема эфира – сосиски.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Сосиски - любимое блюдо всех, кто хочет быстро, вкусно и сытно перекусить. Полезен ли такой перекус? Как выбрать недорогой и качественный продукт? Какие добавки в сосисках самые вредные? Что лучше – сосиски в натуральной оболочке, или искусственной? Можно ли есть их сырыми? И как обычные сосиски можно превратить в оригинальное блюдо? Разобраться во всём этом предстоит экспертам программы, включая звездного гостя – шоумена Дмитрия Коляденко.

Новый выпуск Полезной программы от 20.05.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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