Полезная программа: сосиски - смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.05.2021)
20 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, тема эфира – сосиски.
Сосиски - любимое блюдо всех, кто хочет быстро, вкусно и сытно перекусить. Полезен ли такой перекус? Как выбрать недорогой и качественный продукт? Какие добавки в сосисках самые вредные? Что лучше – сосиски в натуральной оболочке, или искусственной? Можно ли есть их сырыми? И как обычные сосиски можно превратить в оригинальное блюдо? Разобраться во всём этом предстоит экспертам программы, включая звездного гостя – шоумена Дмитрия Коляденко.
Новый выпуск Полезной программы от 20.05.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.