Полезная программа: сало - смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.05.2021)
22 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, тема эфира – сало.
Свежее, копченое, вареное, соленое…Как правильно выбрать самое качественное сало, чтобы порадовать себя и гостей любимой закуской? Что полезного есть в сале? Сколько в нем содержится холестерина по сравнению с другими продуктами? Как часто его можно есть? Чем бекон отличается от сала и как научиться его жарить до хрустящей корочки? На эти и другие вопросы ответят ведущий ток-шоу, профессиональные эксперты и звездный гость – актер Евгений Никишин.
Новый выпуск Полезной программы от 22.05.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.