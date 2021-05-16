Полезная программа: сало - смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.05.2021)

16 мая 2021 17:45 Александр Кива
Полезная программа: сало - смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.05.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.05.2021)
пресс-служба

22 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, тема эфира – сало.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Свежее, копченое, вареное, соленое…Как правильно выбрать самое качественное сало, чтобы порадовать себя и гостей любимой закуской? Что полезного есть в сале? Сколько в нем содержится холестерина по сравнению с другими продуктами? Как часто его можно есть? Чем бекон отличается от сала и как научиться его жарить до хрустящей корочки? На эти и другие вопросы ответят ведущий ток-шоу, профессиональные эксперты и звездный гость – актер Евгений Никишин.

Новый выпуск Полезной программы от 22.05.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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