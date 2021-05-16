Полезная программа: особенности итальянской кухни - смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.05.2021)

16 мая 2021 14:50 Александр Кива
Полезная программа: особенности итальянской кухни - смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.05.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.05.2021)
пресс-служба

18 мая в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, тема эфира – особенности итальянской кухни.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Пицца, паста, вяленые помидоры и ризотто – итальянские блюда, которые покорили весь мир! Нужно ли добавлять при варке спагетти оливковое масло и промывать их водой? Что такое антипасто? Какие специи и травы популярны в Италии? Как приготовить соус песто? Какие блюда входят в основу средиземноморской диеты и чем славятся итальянские десерты, расскажут ведущий Александр Лукьяненко, эксперты и звездный гость «Полезной программы» – оперная певица Алена Гребенюк.

Новый выпуск Полезной программы от 18.05.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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