Стосується кожного: Убийство в сообщениях (эфир от 17.05.2021)

23 мая 2021 12:45 Александр Кива
Стосується кожного: Убийство в сообщениях (эфир от 17.05.2021)
Стосується кожного: Убийство в сообщениях (эфир от 17.05.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 17 мая.

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Кровавое убийство целой семьи произошло в Киеве в конце апреля. 16-летний киевлянин Максим Сумин признался в убийстве собственных родителей и 8-летнего брата в голосовом сообщении, которое прислал однокласснику. Лишь на четвертый день после сообщения в одной из квартир спального района столицы полицейские обнаружили изуродованные тела ближайших родственников Максима, а самого парня задержали и отправили в СИЗО. Почему 16-летний подросток так жестоко расправился с собственной семьей? В студии «Касается каждого» новые подробности и шокирующие версии кровавой драмы.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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