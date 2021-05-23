Стосується кожного: Мелодия одиночества (эфир от 18.05.2021)

23 мая 2021 13:45 Александр Кива
Стосується кожного: Мелодия одиночества (эфир от 18.05.2021)
Стосується кожного: Мелодия одиночества (эфир от 18.05.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 18 мая.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

44-летняя Ангелина Янаки из Одессы могла бы стать известной пианисткой, а взамен оказалась под открытым небом, зарабатывая копейки хотя бы на кусок хлеба. С августа прошлого года она жила на трубах теплотрассы, пока в декабре ее не приютила случайная прохожая. Как выяснилось, Ангелина совсем не одинока. Имеет большую семью. Однако все родственники, как утверждает женщина, от нее отвернулись, а родной брат даже выгнал из дома. А еще у Ангелины есть сын. О нем она ничего не знает. Только имя Руслан. Последний раз она видела его, когда ему было 3 года. Жертва сложных жизненных обстоятельств, равнодушия родных или собственной безалаберности? В студии «Касается каждого» встреча, о которой двое родных людей мечтали целых 25 лет.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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