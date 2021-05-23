Стосується кожного: Взрослая сирота (эфир от 19.05.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 19 мая.
Ненависть и неуправляемость внучки не дает покоя 67-летней бабушке. Мария Рудольфовна из Донецкой области вынуждена была взять опеку, когда Насте было всего 12 лет. В 14 лет девушка начала убегать из дома и постоянно говорила неправду. Общение бабушки с внучкой превратилось в сплошные ссоры. И последней каплей стала новость о беременности 16-летней внучки, которая, к тому же, решила связать свою жизнь с человеком с криминальным прошлым. Настя уверяет, что она действительно хотела создать счастливую семью, которой не было с детства, но бабушка даже в этом ей мешает. Девушка не скрывает своей неприязни и убеждена, что бабушке она нужна только как источник дополнительных финансов. Неуправляемая внучка или авторитарная бабушка?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.