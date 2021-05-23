Стосується кожного: Виртуальная забота (эфир от 20.05.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 20 мая.
Родные и друзья многодетной мамы Яны Судовцевой уже не впервые публикуют посты в сети и обращаются в полицию с просьбой помочь разыскать пропавшую женщину. Последний раз семья видела Яну 22 апреля. С тех пор о трех ее дочерях заботится прабабушка. Родные и друзья семьи готовы взять детей Яны под опеку, поскольку боятся, что без матери девушек в любой момент могут изъять из семьи. Наши журналисты разыскали Яну. Она утверждает, что поехала на заработки, чтобы прокормить своих дочерей. А виртуальную заботу и посты о розыске в интернете Яна считает частью продуманной схемы по отнятию части дома. Попытка уберечь детей от безответственной матери или борьба родственников за наследство?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.