Стосується кожного: Отравленная похлебка (эфир от 21.05.2021)

23 мая 2021 16:45 Александр Кива
Стосується кожного: Отравленная похлебка (эфир от 21.05.2021)
Стосується кожного: Отравленная похлебка (эфир от 21.05.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 21 мая.

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Накануне майских праздников четверо детей семьи Алексеенко оказались в реанимации с тяжелым отравлением. Семимесячного Виктора и пятилетней Алины за неделю не стало. Врачи оказались бессильны. Двух других детей в тяжелом состоянии перевели в столичный Охматдет. Семья живет на Черниговщине. Их дом рядом с лесом, поэтому на столе у них часто блюда с грибами. Выяснилось, что на обед в тот день была грибная похлебка. Полиция завела уголовное дело, а службы планируют лишить родителей прав на всех детей, ведь семья давно под пристальным наблюдением. Сами родители не понимают своей вины и считают трагедию случайностью. Несчастный случай или результат родительской халатности, какая судьба ждет детей, которые выжили после отравления?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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