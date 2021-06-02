Полезная программа: стиральный порошок - смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.05.2021)
25 мая в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, тема эфира – стиральный порошок.
Благодаря стиральным порошкам жизнь миллионов хозяек стала намного проще. Однако выяснилось, что порошки могут не только облегчать нашу жизнь, но и угрожать ей! Каковы правила безопасной стирки? Как выбрать качественный порошок? Какие вредные для здоровья вещества могут входить в их состав? Чем полезны современные гели и капсулы для стиральных машин? И как приготовить правильный порошок своими руками, расскажут ведущий Александр Лукьяненко, эксперты и звездный гость «Полезной программы» – певица Светлана Тарабарова.
Новый выпуск Полезной программы от 25.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.