Полезная программа: стиральный порошок - смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.05.2021)

2 июня 2021 11:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Полезная программа: стиральный порошок - смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.05.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.05.2021)
пресс-служба

25 мая в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, тема эфира – стиральный порошок.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Благодаря стиральным порошкам жизнь миллионов хозяек стала намного проще. Однако выяснилось, что порошки могут не только облегчать нашу жизнь, но и угрожать ей! Каковы правила безопасной стирки? Как выбрать качественный порошок? Какие вредные для здоровья вещества могут входить в их состав? Чем полезны современные гели и капсулы для стиральных машин? И как приготовить правильный порошок своими руками, расскажут ведущий Александр Лукьяненко, эксперты и звездный гость «Полезной программы» – певица Светлана Тарабарова.

Новый выпуск Полезной программы от 25.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Облако тегов

видео телешоу смотреть онлайн Полезная программа

Материалы по теме

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.05.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.05.2021)
Мишель Фэйрли о сериале «Белая принцесса»: Я понятия не имела, кто такая Маргарет Бофорт
Интервью

Мишель Фэйрли о сериале «Белая принцесса»: Я понятия не имела, кто такая Маргарет БофортЭксклюзив
Позаочі: смотреть онлайн выпуск от 28.05.2021
Телешоу

Позаочі: смотреть онлайн выпуск от 28.05.2021
Говорит Украина: зрители узнают секрет девушки, погибшей при загадочных обстоятельствах
Анонсы на ТВ

Говорит Украина: зрители узнают секрет девушки, погибшей при загадочных обстоятельствах

Популярное на сайте

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта
Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника
Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан

Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK