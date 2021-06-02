Полезная программа: грузинская кухня - смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.05.2021)
26 мая в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, тема эфира – грузинская кухня.
Традиционное грузинское застолье – одно из главных достопримечательностей страны. Грузины постарались сделать свою кухню не только вкусной, но и яркой, оригинальной, изысканной, самобытной и незабываемой. Какова грузинская национальная кухня на вкус? Какие продукты и специи составляют ее основу? Чем отличается кухня Грузии на востоке и на западе? Как приготовить хачапури по древнему рецепту и сколько складок должно быть в настоящем хинкали? Ответы – в «Полезной программе». Звездный гость ток-шоу – телеведущая Тала Калатай.
Новый выпуск Полезной программы от 26.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.