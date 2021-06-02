Полезная программа: латиноамериканская кухня - смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.05.2021)
27 мая в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, тема эфира – латиноамериканская кухня.
Буррито, такос, фахитас, кесадилья, гаспачо и чили кон корне – самые распространеные блюда латиноамериканской кухни, которые отличаются своей остротой, неповторимым вкусом и ароматом. Сколько разновидностей перца используют местные жители для приготовления блюд? Чем лучше всего гасить пламя во рту? Какие продукты составляют основу латиноамериканской кухни? И как овладеть искусством приготовления чили кон корне и гуакамоле, рассказали ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – шоумен Амадор Лопес.
Новый выпуск Полезной программы от 27.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.