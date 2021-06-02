Полезная программа: блюда киевской кухни - смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.05.2021)

2 июня 2021 14:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Полезная программа: блюда киевской кухни - смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.05.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.05.2021)
пресс-служба

29 мая в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, тема эфира – блюда киевской кухни.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Киев - город каштанов, вдохновения и ... вкусной еды. Какими блюдами накормить гостей, чтобы они навсегда запомнили столицу? В чем феномен киевской «перепічки»? Какие орехи входят в состав настоящего киевского торта? В чем особенность киевского борща? И как приготовить настоящую котлету по-киевски и сухое варенье? Разбираться в в столичных кулинарных традициях будут ведущий ток-шоу, профессиональные эксперты и звездные гости - шоумен и автор книги о киевской кухне Илья Ноябрев, писательница Лада Лузина и  композитор Александр Злотник.

Новый выпуск Полезной программы от 29.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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