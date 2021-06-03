Стосується кожного: На пути избавления от отцовства (эфир от 31.05.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 31 мая.
Многодетная семья Корень из Кировоградщины три года не может видеть всех своих детей. Любовь и Владимир Корень - уже 9 лет вместе. У них трое детей - двое общих и старший сын Любы от предыдущих отношений. Семья считала себя вполне счастливой, и вдруг родственники стали замечать частые застолья и, как следствие, запущенное состояние детей. Родные Владимира обратились в органы опеки с просьбой изъять из семьи детей хотя бы временно, пока многодетные родители не опомнятся от водки. Сегодня разбираемся, какая судьба теперь ждет изъятых детей. Почему опасность для детей в многодетной семье начали замечать только в последнее время?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.