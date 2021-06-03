Стосується кожного: Возрастные претензии (эфир от 01.06.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 1 июня.
Годовалую Софию изъяли из семьи месяц назад. Представители органов опеки обвинили маму ребенка в упущении и заставили ее написать официальный отказ. Вступиться за маленькую внучку решила ее бабушка. 40-летняя Елена Украинчук убеждена, что за ребенка бороться никому, дочь, мол, еще совсем юная, а ее муж - старше на 30 лет, и себя прокормить не в состоянии. 21-летняя дочь Елены, Раиса, утверждает, что была бы счастлива с мужем, если бы мать прекратила упрекать их в возрастной разнице и угрожать лишением родительских прав. Муж Раисы считает, что теща хочет разбить семью, ведь она никак не может смириться с тем, что он на 11 лет даже старше ее. Неравный брак, который не нравится теще, или родительская незрелость взрослого мужчины. Что на самом деле мешает вернуть ребенка в семью?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.