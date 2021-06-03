Стосується кожного: Возвращение к изнасилованию (эфир от 02.06.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 2 июня.
Вызовом полиции и заявлением о педофилии завершился праздник Пасхи для семьи из небольшого поселка в Хмельницкой области. Пока все были на улице, мужчина заманил падчерицу в хлев и изнасиловал. Школьнице всего 13 лет, длительное время она молчала из-за угроз отчима. Как выяснилось, отчим девочки недавно вернулся из заключения. 10 лет он провел в тюрьме за аналогичное преступление. Тогда Владимира осудили за изнасилование собственной дочери. Однако, сестра подозреваемого убеждена, что именно этим уголовным фактом и воспользовалась его жена, подговорив младшую дочь на заявление об изнасиловании. Удобный подозреваемый или педофил-рецидивист?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.