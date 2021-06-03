Стосується кожного: Возвращение к изнасилованию (эфир от 02.06.2021)

3 июня 2021 22:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Стосується кожного: Возвращение к изнасилованию (эфир от 02.06.2021)
Стосується кожного: Возвращение к изнасилованию (эфир от 02.06.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 2 июня.

Читайте такжеЖиття відомих людей: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.09.2019)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Вызовом полиции и заявлением о педофилии завершился праздник Пасхи для семьи из небольшого поселка в Хмельницкой области. Пока все были на улице, мужчина заманил падчерицу в хлев и изнасиловал. Школьнице всего 13 лет, длительное время она молчала из-за угроз отчима. Как выяснилось, отчим девочки недавно вернулся из заключения. 10 лет он провел в тюрьме за аналогичное преступление. Тогда Владимира осудили за изнасилование собственной дочери. Однако, сестра подозреваемого убеждена, что именно этим уголовным фактом и воспользовалась его жена, подговорив младшую дочь на заявление об изнасиловании. Удобный подозреваемый или педофил-рецидивист?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

видео Стосується кожного телешоу смотреть онлайн

Материалы по теме

Одруження наосліп-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 04.06.2021)
Телешоу

Одруження наосліп-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 04.06.2021)
Стосується кожного: Наркотическая бездна (эфир от 03.06.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Наркотическая бездна (эфир от 03.06.2021)
Лунный гороскоп на 4 июня 2021 года для знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 4 июня 2021 года для знаков Зодиака
Стосується кожного: Возрастные претензии (эфир от 01.06.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Возрастные претензии (эфир от 01.06.2021)

Популярное на сайте

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта
Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника
28 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Пелена: смотреть 1 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK