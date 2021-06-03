Стосується кожного: Наркотическая бездна (эфир от 03.06.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 3 июня.
35-летняя жительница Кропивницкого Алена Апаракина не скрывает, что попробовала наркотики еще в 14 лет. Сначала был доступный психотропный анальгетик. Ощущение эйфории, свободы и раскованности быстро переросло в постоянную зависимость. А уже потом - от новых, более сильных, наркотиков. Только за год девушка пережила 4 реанимации, а в 15 лет даже клиническую смерть. Даже в положении она продолжала отравлять себя наркотиками. А после рождения второго сына впервые продала свое тело, чтобы заработать на новые дозы. Как девочка из благополучной семьи из-за наркотиков и родительского недосмотра оказалась на обочине жизни. И есть ли у нее шанс вернуть утраченное?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.