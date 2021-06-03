Стосується кожного: Наркотическая бездна (эфир от 03.06.2021)

3 июня 2021 23:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Стосується кожного: Наркотическая бездна (эфир от 03.06.2021)
Стосується кожного: Наркотическая бездна (эфир от 03.06.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 3 июня.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

35-летняя жительница Кропивницкого  Алена Апаракина не скрывает, что попробовала наркотики еще в 14 лет. Сначала был доступный психотропный анальгетик. Ощущение эйфории, свободы и раскованности быстро переросло в постоянную зависимость. А уже потом - от новых, более сильных, наркотиков. Только за год девушка пережила 4 реанимации, а в 15 лет даже клиническую смерть. Даже в положении она продолжала отравлять себя наркотиками. А после рождения второго сына впервые продала свое тело, чтобы заработать на новые дозы. Как девочка из благополучной семьи из-за наркотиков и родительского недосмотра оказалась на обочине жизни. И есть ли у нее шанс вернуть утраченное?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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