Стосується кожного: Перевоспитание пытками (эфир от 04.06.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 4 июня.
Многодетная мать Наталья из Житомирской области нашла своего сожителя замученным. Подозрение в организации издевательств, которые привели к гибели человека, упала на его 14-летнюю падчерицу. Накануне девушка стала свидетелем очередного домашнего скандала. Про обиды отчима Диана рассказала своему парню. А тот с друзьями пришел утихомирить Михаила. Впрочем, сестра погибшего убеждена, что именно Наталья виновна в страшной смерти Михаила. В студии «Касается каждого» один из участников жестоких пыток готов рассказать, кто на самом деле заказал перевоспитание Михаила Моисеева и как мужской разговор превратился в пытку.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн после 17:00 на нашем сайте TV.UA.