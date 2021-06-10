Стосується кожного: Нелегальная семья (эфир от 07.06.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 7 июня. Тема – Нелегальная семья
43-летняя Любовь Цуркан из Буковины осталась одна, ведь мужчине пришлось немедленно покинуть страну. С Исмаилом Чобаном Люба познакомилась 11 лет назад, тогда она уже была разведена и имела четырех детей. Исмаил по национальности – турок, сейчас ему 57 и он старше Любы на 14 лет. У пары родился общий сын. Мужчина долгое время жил нелегально и теперь рискует вообще никогда не вернуться в украинскую семью. После срочного отъезда мужа Люба боится, что бывший муж, украинец, теперь может воспользоваться ее одиночеством и выселить ее из дома. К тому же, категорически против возвращения Исмаила и родная дочь Любы, она обвиняет турецкого отчима в домогательствах. Что скажет Исмаил, когда узнает, что у его гражданской жены уже начались проблемы, и намерен ли он возвращаться к семье и ребенку? В студии «Касается каждого» – о подводных камнях отношений с иностранцами.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.