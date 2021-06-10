Стосується кожного: До и после теста ДНК (эфир от 08.06.2021)

10 июня 2021 17:50 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Стосується кожного: До и после теста ДНК (эфир от 08.06.2021)
Стосується кожного: До и после теста ДНК (эфир от 08.06.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 8 июня. Тема – До и после теста ДНК

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Более двух лет назад в выпуске «Ощущение предательства» многодетная мать Дария Шеховцова вместе с сожителем и бывшим мужем выяснили в нашей студии, кто отец двух ее маленьких дочерей. Через год после эфира под грязью на телах детей их отец Сергей Шеховцов заметил синяки. А недавно и сама Дарья обратилась в редакцию. Мать теперь уже шестерых детей, просит спасти ее от Георгия, который перед миллионам зрителей обещал заботиться о ней и детей, а когда узнал, что он не отец, то стал избивать их почти каждый день. Сможет ли еще один ДНК-тест разорвать этот треугольник измены и насилия?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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