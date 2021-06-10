Стосується кожного: Ответственность за насилие (эфир от 10.06.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 10 июня. Тема – Ответственность за насилие.
Новость о том, что 25-летняя Светлана Гресь из Кривого Рога во сне задушила дочь, облетела почти все криминальные хроники. От нее моментально отвернулись друзья, соседи, и даже человек – он просто выгнал Светлану из дома. Вместе с Николаем Светлана прожила 6 лет. Однако свою супружескую жизнь она считала настоящим адом, ведь человек постоянно ее бил и унижал, даже когда женщина носила под сердцем их общего желанного ребенка. Женщина с ужасом вспоминает тот страшный вечер, когда мужчина зверски избил, а потом закрыл 2-месячную дочь в спальне, запретив матери приближаться к двери. Именно Николая Светлана обвиняет в смерти ребенка. Несчастный случай, роковая халатность матери или хладнокровное убийство младенца? Кто ответит за смерть 2-месячной девочки – перед Богом и законом?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.