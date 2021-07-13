Супербабушка - смотреть онлайн 4 выпуск от 22.07.2021

13 июля 2021 22:42 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супербабушка - смотреть онлайн 4 выпуск от 22.07.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 4 выпуск от 22.07.2021
пресс-служба

22 июля на СТБ выйдет 4 выпуск проекта Супербабушка. 4 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 4 выпуске шоу Супербабушка: дальше участницы отправятся к бизнес-бабушке Снежане. Героиня воспитывает двоих детей и троих внуков. Бабушка учит малышей радоваться жизни, поддерживает их и очень любит. Удается ли героине уделять время и двум бизнесам, и большой семье? Готовы проверить соперницы! Также станет известно, кто получит звание «супербабушка». 

4 выпуск шоу Супербабушка смотрите 22 июля в 19:40 на СТБ и 25 июля на нашем сайте tv.ua.

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