Супербабушка - смотреть онлайн 4 выпуск от 22.07.2021
13 июля 2021 22:42
Александр Кива
Супербабушка - смотреть онлайн 4 выпуск от 22.07.2021
пресс-служба
22 июля на СТБ выйдет 4 выпуск проекта Супербабушка. 4 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Смотрите в 4 выпуске шоу Супербабушка: дальше участницы отправятся к бизнес-бабушке Снежане. Героиня воспитывает двоих детей и троих внуков. Бабушка учит малышей радоваться жизни, поддерживает их и очень любит. Удается ли героине уделять время и двум бизнесам, и большой семье? Готовы проверить соперницы! Также станет известно, кто получит звание «супербабушка».
4 выпуск шоу Супербабушка смотрите 22 июля в 19:40 на СТБ и 25 июля на нашем сайте tv.ua.