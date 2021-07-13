Супербабушка - смотреть онлайн 3 выпуск от 22.07.2021

13 июля 2021 21:42 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супербабушка - смотреть онлайн 3 выпуск от 22.07.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 3 выпуск от 22.07.2021
пресс-служба

22 июля на СТБ выйдет 3 выпуск проекта Супербабушка. 3 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 3 выпуске шоу Супербабушка:

В гости приглашает молодая бабушка Татьяна. Активная и взрывная героиня всегда в движении. Участница воспитывает двух дочерей и внучку. Без малышки героиня не представляет своей жизни. Когда они не рядом – обязательно созваниваются по видеосвязи. И даже больше, внучка говорит, что любит бабушку больше, чем маму. Но правильно ли это? 

3 выпуск шоу Супербабушка смотрите 22 июля в 19:40 на СТБ и 25 июля на нашем сайте tv.ua.

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