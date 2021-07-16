Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)
16 июля 2021 23:00
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)
instagram.com/svitsketv
17 июля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск программы Светская жизнь.
Світське життя Катя Осадчая продолжает раскрывать все тайны богатых и знаменитых. Зрители вместе с ведущей попадут на главные события и интересные ивенты страны и мира, узнают откровенные ответы на острые вопросы Екатерины Осадчей, а также станут свидетелями громких журналистских расследований, которые откроют всю правду о звездах.
Новый выпуск программы Світське життя смотрите 17 июля в 23:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.