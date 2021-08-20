Черноморские игры-2021: смотреть онлайн-трансляцию

20 августа 2021 14:32 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Черноморские игры-2021: смотреть онлайн-трансляцию
Черноморские игры-2021: смотреть онлайн-трансляцию
пресс-служба

Смотрите прямую (онлайн) трансляцию фестиваля Черноморские игры-2021 на нашем сайте TV.UA.

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20-22 августа в Скадовске пройдет 18-й Всеукраинский Благотворительный Детский Фестиваль [[link_local Черноморские игры-2021.

Конкурсанты в шести возрастных группах (от 6 до 16 лет) будут соревноваться в трех номинациях: солисты юноши, солисты девушки и вокальные группы. Полуфинал благотворительного детского фестиваля "Черноморские Игры" пройдет 20 августа, финал – 21 августа, соревнования за Гран-при и гала-концерт – 22 августа.

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Если вам не удалось попасть на фестиваль, тогда у вас есть возможность смотреть онлайн «Черноморские игры-2021» у нас на сайте TV.UA.

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