Черноморские игры-2021: смотреть онлайн-трансляцию

Смотрите прямую (онлайн) трансляцию фестиваля Черноморские игры-2021 на нашем сайте TV.UA.

20-22 августа в Скадовске пройдет 18-й Всеукраинский Благотворительный Детский Фестиваль [[link_local Черноморские игры-2021

Конкурсанты в шести возрастных группах (от 6 до 16 лет) будут соревноваться в трех номинациях: солисты юноши, солисты девушки и вокальные группы. Полуфинал благотворительного детского фестиваля "Черноморские Игры" пройдет 20 августа, финал – 21 августа, соревнования за Гран-при и гала-концерт – 22 августа.

Если вам не удалось попасть на фестиваль, тогда у вас есть возможность смотреть онлайн «Черноморские игры-2021» у нас на сайте TV.UA.