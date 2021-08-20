Черноморские игры-2021: смотреть онлайн-трансляцию
20 августа 2021 14:32
Черноморские игры-2021: смотреть онлайн-трансляцию
пресс-служба
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Черноморские игры-2021.
Конкурсанты в шести возрастных группах (от 6 до 16 лет) будут соревноваться в трех номинациях: солисты юноши, солисты девушки и вокальные группы. Полуфинал благотворительного детского фестиваля "Черноморские Игры" пройдет 20 августа, финал – 21 августа, соревнования за Гран-при и гала-концерт – 22 августа.