Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 09.10.2021

28 сентября 2021 23:10 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 09.10.2021
Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 09.10.2021
пресс-служба

В субботу, 9 октября, в 10:00 на телеканале «Интер» выйдет 3 выпуск легендарного проекта «Всё для тебя». Новый выпуск проекта Всё для тебя от 09.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 3 выпуске проекта Всё для тебя:

Вы верите в любовь с первого взгляда? Обжигающее чувство, никакой логики и уверенность в том, что вы нашли человека, с которым будете счастливы. Герою программы, 32-летнему владельцу event-агентства Александру Хомутову, оказалось достаточно трех месяцев, чтобы решиться сделать предложение 23-летней начинающей актрисе Юлии.

Чтобы услышать заветное «да», Саша пригласит избранницу на кастинг, напишет для любимой песню в стиле рэп и преодолеет свой страх высоты. Вместе с командой проекта «Всё для тебя» он реализует самый романтичный способ попросить руки и сердца. Поддерживать героя и помогать ему советами будет ведущий Андрей Доманский.

Новый выпуск проекта Всё для тебя смотрите  3 октября в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua

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