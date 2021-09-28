Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 09.10.2021

Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 09.10.2021

В субботу, 9 октября, в 10:00 на телеканале «Интер» выйдет 3 выпуск легендарного проекта «Всё для тебя». Новый выпуск проекта Всё для тебя от 09.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 3 выпуске проекта Всё для тебя

Вы верите в любовь с первого взгляда? Обжигающее чувство, никакой логики и уверенность в том, что вы нашли человека, с которым будете счастливы. Герою программы, 32-летнему владельцу event-агентства Александру Хомутову, оказалось достаточно трех месяцев, чтобы решиться сделать предложение 23-летней начинающей актрисе Юлии.

Чтобы услышать заветное «да», Саша пригласит избранницу на кастинг, напишет для любимой песню в стиле рэп и преодолеет свой страх высоты. Вместе с командой проекта «Всё для тебя» он реализует самый романтичный способ попросить руки и сердца. Поддерживать героя и помогать ему советами будет ведущий Андрей Доманский.

Новый выпуск проекта Всё для тебя смотрите 3 октября в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua