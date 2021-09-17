Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 25.09.2021

Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 25.09.2021

В субботу, 25 сентября, в 10:00 на телеканал «Интер» возвращается легендарный романтичный проект «Всё для тебя». Новый выпуск проекта Всё для тебя от 25.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 1 выпуске проекта Всё для тебя:

Ведущий Андрей Доманский и команда программы помогут героям удивить и впечатлить свою половинку – признаться в любви и сделать предложение так, чтобы услышать заветное «да» и это событие запомнилось на всю жизнь.

Как долго мы решаемся совершить важный шаг в отношениях с любимым человеком? Кому-то для этого достаточно одной секунды, а кому-то мало и целой жизни! Герою первого выпуска «Всё для тебя», Алексею, понадобилось 6 лет для того, чтобы решиться на один из самых важных поступков в своей жизни. Будучи не очень романтичным человеком, он обратился в программу с просьбой помочь сделать самое незабываемое предложение руки и сердца его девушке Соне. Вместе с Андреем Доманским они организуют для Сони увлекательный и незабываемый квест. Примет ли девушка предложение парня,

Новый выпуск проекта Всё для тебя смотрите 25 сентября в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua