Всё для тебя: Андрей Доманский считает, что настоящие отношения в соцсетях не построишь

Всё для тебя: Андрей Доманский считает, что настоящие отношения в соцсетях не построишь

«Всё для тебя» – эти магические слова почти 10 лет не звучали в эфире телеканала «Интер».

Уже завтра, 25 сентября, в 10:00 самый романтический проект современного телевидения возвращается на экраны. Это будет настоящий подарок для всех, кто верит в любовь. Кто может стать героем программы? В чем ее главная интрига? И что проект может дать своим участникам в эпоху соцсетей? Обо всем этом ведущий проекта Андрей Доманский рассказал в эксклюзивном интервью программе «Утро с Интером».

В эпоху Интернета и соцсетей у людей открылись сотни возможностей, появилось множество друзей-подписчиков. Но настоящие близкие отношения «онлайн» не построишь. Проект «Всё для тебя» поможет людям услышать и понять друг друга.

Я не согласен, что соцсети и современные технологии помогают в вопросах личной жизни, – рассказывает Андрей Доманский. – Ученые доказали, что соцсети, скорее, выстраивают стены одиночества между людьми, потому что в соцсетях люди хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле – многое о себе сочиняют, прячутся за масками и фильтрами. В проекте «Всё для тебя» люди встречаются «глаза в глаза». Они общаются вживую, говорят о том, что их радует и что волнует, о том, что они переживают. Эту возможность испытывают и наши зрители, потому что они видят, что происходит с нашими героями здесь и сейчас. Спрятаться негде. Тут нет стен и социальных масок. Поэтому, как мне кажется, «Всё для тебя» намного выигрышнее, чем соцсети.

Программа «Всё для тебя» снимается в формате реалити. Для каждого героя будет разработан оригинальный сценарий: от тщательной подготовки события до предложения руки и сердца.

Безусловно, сценарий существует для героя, который пришел к нам в программу и хочет сделать сюрприз, хочет удивить своего партнера, – продолжает ведущий. – А человек, для которого делается сюрприз, не знает абсолютно ничего. Это главная интрига проекта и главное правило. Исключительная искренность и никакой сценарной заготовки для второй половинки героя программы не будет.

По словам ведущего, съемки идут полным ходом:

Программа каждую неделю по субботам будет выходить в эфир, поэтому у команды большой объем работы – подготовительной, съемочной, монтажной, – рассказывает ведущий. – Конечно, ключевой момент программы – предложение, момент признания, когда открываются все карты. И поскольку он не заготовлен сценарно, мы можем только догадываться о том, как все пойдет. Все, включая операторов, администраторов, звукорежиссеров замирают в этот момент: «Ну что? Ну как?» И вся команда смотрит в глаза наших героев. Это самый сильный момент искренности, очень правильный и энергетически мощный. Женская часть команды не выдерживает – плачет. Ведущий тоже достаточно сентиментальный. Может иногда внутри себя всхлипнуть. Но только внутри. Жаль портить работу гримера.

Также во время интервью Андрей Доманский вспомнил, как однажды помог устроить романтический сюрприз:

Мой друг, будучи влюбленным в студентку Одесской консерватории по классу виолончели, решил поразить ее музыкальное сердце, – вспоминает ведущий. – Он собрал хор из друзей, чтобы мы голосами имитировали виолончельное произведение, а он делал вид, что нами дирижирует, при том, что у него не было ни слуха, ни голоса. Он просто махал руками, как будто мух отгонял. И вот рано-рано утром он выстроил нас под окнами своей девушки и мы начали петь. Открывались окна, в нас что-то летело, чтобы мы не мешали спать. Открылось и главное окно. И все у них потом сложилось – у друга и его избранницы.

Одно из важных отличий обновленного проекта «Всё для тебя» – в том, что в редакцию программы могут обратиться не только мужчины, но и женщины. Да и по возрасту никаких ограничений нет.

У нас в проекте будут появляться пары, которые хотят разворошить угли своих отношений, добавить в них драйва и пламени, – рассказывает Андрей Доманский. – Кстати, есть пары, которые много лет живут в гражданском браке или по какой-то причине не узаконили свои отношения. «Всё для тебя» – идеальная возможность сделать это.

Телезрителям, которые хотят сделать предложение руки и сердца, но стесняются многомилионной аудитории «Интера», ведущий советует все же не откладывать решение:

Над проектом работает великолепная съемочная группа. Отличные режиссеры, сценаристы и редакторы, причем разного возраста и с разным жизненным опытом. И я в том числе. Мы всегда найдем с героями общий язык. И поможем сделать один из самых главных дней их жизни ярким и незабываемым. Если же в ходе работы станет понятно, что потенциальному герою не стоит делать предложение публично в эфире телевизионного канала, то мы отговорим его от этого шага.

Уже завтра, 25 сентября, в 10:00 зрители «Интера» смогут увидеть самый романтический проект – «Всё для тебя». Не пропустите!