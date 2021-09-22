Позаочі - Елена Ксенофонтова - смотреть онлайн выпуск от 02.10.2021

22 сентября 2021 08:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Позаочі - Елена Ксенофонтова - смотреть онлайн выпуск от 02.10.2021
Позаочі - Елена Ксенофонтова - смотреть онлайн выпуск от 02.10.2021
пресс-служба

В субботу, 2 октября, в 11:00 на «Интере» выйдет 2 выпуск нового сезона телепроекта «Позаочі». Новый выпуск проекта Позаочі от 02.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость выпуска - актриса Елена Ксенофонтова.

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Смотрите в новом выпуске проекта Позаочі:

Героиней программы станет известная актриса театра и кино Елена Ксенофонтова. В откровенном интервью ведущему Андрею Данилевичу она расскажет, к какому важному решению подтолкнул ее первый муж. Готова ли Елена после тяжёлого развода с третьим супругом пойти ещё раз под венец? Что расскажут об актрисе её коллеги по съёмочной площадке?

Новый выпуск проекта Позаочі смотрите 2 октября в 11:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.

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