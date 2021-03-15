С 16 марта в эфир «Интера» возвращается легендарный телепроект «Позаочі», в котором телезрители смогут по-другому взглянуть на звезд и увидеть за их публичной маской реальных, живых людей.

Задача программы «Позаочі» – заставить знаменитостей выйти из глянцевого, выхолощенного образа и проявить эмоции, которые покажут их настоящими. Каждую неделю со вторника по пятницу в 11:00 ведущая Анастасия Даугуле будет вызывать на откровенный разговор известных артистов, спортсменов, телеведущих, чтобы показать, какие они на самом деле.

«Позаочі» – оригинальный телевизионный формат, разработанный в 2005 году украинской командой во главе с Анной Безлюдной. Это студийное интервью, во время которого звезда впервые видит сюжеты с участием родных, друзей, коллег, а также неожиданных героев, знающих многое о непубличном прошлом знаменитости. Некоторые откровения и признания близких и знакомых удивляют, трогают, а порой и шокируют не только телезрителей, но и самого звездного гостя.

Позаочі: легендарный проект возвращается на "Интер" / пресс-служба канала Интер

Впервые программа вышла в эфир в 2005 году на телеканале К1. Затем «Позаочі» стал одним из главных проектов телеканала «Интер», в эфире которого успешно выходил много лет. За годы существования программы ее героями стали сотни украинских и иностранных звезд первой величины.

Публичные люди так или иначе играют определенные роли, – говорит руководитель Inter Media Group и автор формата «Позаочі» Анна Безлюдная. – По сути, это их работа, которая становится частью их жизни. Они со временем к своим ролям привыкают, вживаются в них, и это уже становится их постоянным образом. И за этим образом, за этой ролью увидеть живого человека очень сложно. Иногда звезд этот образ тяготит, и они сами хотят, чтобы за этой их нарисованной ролью в них видели настоящих людей – слабых, сильных, искренних, которые вызывают симпатию и понимание. Мы надеемся, что когда телезрители будут смотреть «Позаочі», они увидят в наших звездах настоящих, живых людей, а не роли. И, может быть, эта программа поможет зрителям посмотреть другими глазами и на людей, которые рядом с ними. Не быть в плену стереотипов, а видеть живых, настоящих людей, находить с ними понимание. А на понимании строятся отношения.

Позаочі: легендарный проект возвращается на "Интер" / пресс-служба канала Интер

Ведущая нового проекта – Анастасия Даугуле, хорошо известная украинским телезрителям по проектам «Утро с Интером», «Место встречи» и концертам «Интера». За свою телевизионную карьеру Анастасия провела более тысячи интервью, героями которых были самые разные люди: от молодого ученого, успешного бизнесмена или президента страны до Софии Ротару, Анатолия Кашпировского или Хосе Каррераса. Но телеведущая подчеркивает, что интервью в проекте «Позаочі» – особенные:

В этой программе мы покажем известных людей без условного публичного мэйк-апа и без фильтров пиара. Мне как ведущей очень нравится жанр интервью – самый филигранный жанр в журналистике. Хорошее интервью – это как исповедь, но публичная. В проекте «Позаочі» мы будем стараться делать именно такие интервью, - телеведущая подчеркивает, что интервью в проекте «Позаочі» – особенные. - Во время записи первых же программ накал в студии поднялся до запредельных высот. Не буду раскрывать имен, но во время интервью у нас плакали все: и женщины, и крепкие, сильные мужчины. Герои не ожидали некоторых вопросов и комментариев их близких людей, которые мы собрали. Программа «Позаочі» с ходу взяла крайне высокий градус искренности, откровенности и эмоциональности. Зрителю будет о чем задуматься и чему удивиться.

Позаочі: легендарный проект возвращается на "Интер" / пресс-служба канала Интер

До того, как пригласить звездного гостя в студию, команда проекта проводит огромную подготовительную работу.

Сначала редакторы составляют полное досье на наших героев, – рассказывает телеведущая. – Мы находим такие детали из жизни звезд, из их окружения, из их прошлого, о которых никто не знал. Находим их первую любовь, их одноклассников, которые помнят и знают о них то, чего больше не знает никто. Мы находим места их первой работы, где еще понятия никто не имел, какими они станут звездами.

Кого из своих мужей певица Ирина Билык называет Суперменом? За что бывший супруг Ольги Сумской поднял на нее руку? Какой поступок телеведущего Андрея Данилевича убедил его будущую жену Татьяну принять предложение руки и сердца? На что приходилось идти актеру Александру Половцеву, чтобы прокормить семью, когда дома не было денег? Что заставило Милу Нитич в 13 лет петь в ресторанах? И что расскажет певица о своем любимом человеке, который старше ее? Эти и другие звездные откровения – эксклюзивно в проекте «Позаочі».

Напомним,