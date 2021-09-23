Позаочі – стала известна дата премьеры нового сезона и имя ведущего

В субботу, 25 сентября, в 11:00 на «Интере» стартует новый сезон телепроекта «Позаочі», в котором зрители могут по-новому взглянуть на знаменитостей и узнать, какие они на самом деле.

В этом сезоне в программе Позаочі появится второй ведущий – Андрей Данилевич, а героями будут звезды первой величины.

«В жанре телеинтервью сейчас огромная конкуренция, – говорит шеф-редактор проекта Наталья Ковалева. – И кажется, что зритель уже знает все о звездах. Тайн не осталось. Пожалуйста, заходи в их Инстаграм – и ты видишь, как выглядит их дом, в какую школу ходят их дети, где они отдыхают, что едят на завтрак и т.д. Но это все мишура, часто правды в этом нет, иногда звезды играют в счастливую семью, а на самом деле уже даже не живут вместе как пара. Андрей Данилко сказал нам честно: «Я не хочу идти на интервью, потому что устал от многочисленных вопросов: «Чому у вас такі сумні очі?», а я хочу, чтобы со мной просто поговорили – как с человеком». Поэтому такую задачу мы и ставим себе на новый сезон: не обличать, не копаться в грязном белье, как это любят делать коллеги, а просто поговорить. Чтобы это был живой диалог, беседа. Ведь мы живем во время, когда люди разучились говорить друг с другом глаза в глаза. Мы все сидим в мессенджерах, в чат-румах... Говорят, что мы живем в эпоху цифрового аутизма, когда перестаем воспринимать другого человека как личность со своим внутренним миром. Люди друг другу становятся неинтересны – все ограничивается красивыми картинками в Инстаграме. В новом сезоне мы ждем в гости звезд первой величины, которые, вроде бы, выставляют свою жизнь напоказ, но на самом деле очень закрытые люди. Этот сезон для команды «Позаочі» – важный опыт работы со звездами первого эшелона: мы знаем «кухню» шоу-бизнеса, по каким правилам он сейчас существует, но этого показывать нельзя, иначе звезды к нам больше не придут. Но завесу мы все равно приоткроем».

Вызывать звезд на откровенный разговор теперь поочередно будут ведущие Анастасия Даугуле и Андрей Данилевич. В первом сезоне проекта Андрей был и в качестве героя, и в качестве временного ведущего – в нескольких программах он заменял Анастасию, когда она заболела. Зрителям настолько понравился эксперимент со сменой ведущих, что команда проекта приняла решение оставить в новом сезоне и Анастасию, и Андрея. «Есть герои, которые могут раскрыться перед женщиной-ведущей, а есть звезды, с которыми лучше говорить мужчине», – объясняет Наталья Ковалева.

Андрей Данилевич в кресле ведущего проекта «Позаочі» чувствует себя уверенно и знает, как найти подход к звездам.

«Позаочі» – это очень интересный формат программы, – признается телеведущий. – Мне понравилось участвовать в этом проекте как приглашенному гостю. Я был удивлен, что журналисты отыскали такие факты из моей биографии, которые я сам уже забыл. Когда я оказался в кресле ведущего проекта, понял, что добиться откровенности от звезд труднее, чем от людей не публичных. В силу своей профессии знаменитости, безусловно, более закрытые. Но как бы они ни закрывались, у них есть потребность высказаться. Тут уже вопрос в том, кому они готовы открыться. Нужно обладать не только какими-то профессиональными навыками интервьюера, но и уметь расположить к себе собеседника. Иногда где-то нужно перестать быть журналистом, задающим вопросы, а просто быть человеком, который что-то подобное переживал или прочувствовал на своем опыте. Нужно уметь грамотно эти роли в себе сочетать. Без этого хорошего интервью не получится».

Героями первых выпусков нового сезона станут певец и продюсер Потап, актер и телеведущий Остап Ступка, народная артистка и Герой Украины Нина Матвиенко, актриса театра и кино Елена Ксенофонтова, народная артистка Украины Таисия Повалий, а также – Loboda, Оля Полякова, Влад Сытник и многие другие звезды. Какие эти знаменитости на самом деле? Что говорят о них близкие люди и те, кто знал их еще до того, как они стали популярными? Не пропустите новые выпуски проекта «Позаочі» – с 25 сентября каждую субботу в 11:00 на телеканале «Интер».