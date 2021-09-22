Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 02.10.2021
В субботу, 2 октября, в 10:00 на телеканале «Интер» выйдет 2 выпуск легендарного проекта «Всё для тебя». Новый выпуск проекта Всё для тебя от 02.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.
Сколько лет может понадобиться, чтобы встретить своего человека? Некоторые везунчики знакомятся со своей половинкой еще в школе. А 43-летний айтишник Сергей искал свою любимую не один десяток лет. И еще полгода потом уговаривал пойти с ним на свидание. Сейчас он уверен: Алина – его судьба, его настоящая половинка.
Чтобы услышать заветное «да», Сергей не побоится показаться ребенком, освоит кулинарные премудрости и отправит свою девушку в полет. Вместе с командой проекта «Всё для тебя» он реализует самый впечатляющий способ попросить руки и сердца. Поддерживать героя и помогать ему советом будет ведущий Андрей Доманский.
«Всё для тебя» – проект для настоящих романтиков и для тех, кто хочет сделать самый ответственный шаг в своей жизни незабываемым! Смотрите по субботам в 10:00 на телеканале «Интер».
Новый выпуск проекта Всё для тебя смотрите 2 октября в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua