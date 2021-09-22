Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 02.10.2021

Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 02.10.2021

В субботу, 2 октября, в 10:00 на телеканале «Интер» выйдет 2 выпуск легендарного проекта «Всё для тебя». Новый выпуск проекта Всё для тебя от 02.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 1 выпуске проекта Всё для тебя

Сколько лет может понадобиться, чтобы встретить своего человека? Некоторые везунчики знакомятся со своей половинкой еще в школе. А 43-летний айтишник Сергей искал свою любимую не один десяток лет. И еще полгода потом уговаривал пойти с ним на свидание. Сейчас он уверен: Алина – его судьба, его настоящая половинка.

Чтобы услышать заветное «да», Сергей не побоится показаться ребенком, освоит кулинарные премудрости и отправит свою девушку в полет. Вместе с командой проекта «Всё для тебя» он реализует самый впечатляющий способ попросить руки и сердца. Поддерживать героя и помогать ему советом будет ведущий Андрей Доманский.

«Всё для тебя» – проект для настоящих романтиков и для тех, кто хочет сделать самый ответственный шаг в своей жизни незабываемым! Смотрите по субботам в 10:00 на телеканале «Интер».

Новый выпуск проекта Всё для тебя смотрите 2 октября в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua