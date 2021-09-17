Позаочі - Потап - смотреть онлайн выпуск от 25.09.2021

17 сентября 2021 06:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Позаочі - Потап - смотреть онлайн выпуск от 25.09.2021
Позаочі - Потап - смотреть онлайн выпуск от 25.09.2021
пресс-служба

В субботу, 25 сентября, в 11:00 на «Интере» стартует новый сезон телепроекта «Позаочі». Новый выпуск проекта Позаочі от 25.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость выпуска - Потап.

Читайте такжеПозаочі: легендарный проект возвращается на Интер
Смотрите в новом выпуске проекта Позаочі:

В этом сезоне в программе появится еще один ведущий – Андрей Данилевич. С Анастасией Даугуле они будут поочередно вызывать звезд на откровенный разговор.

Героем первого выпуска нового сезона «Позаочі» станет певец, композитор и продюсер Потап. Как на жизнь артиста влияет его мама? Что думает сын Потапа о своем звездном отце? Почему Потап выступил инициатором того, чтобы держать в тайне отношения с Настей Каменских? Что важного произошло у пары в Лас-Вегасе?

Новый выпуск проекта Позаочі смотрите 25 сентября в 11:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Потап видео телешоу Позаочі

Материалы по теме

Холостячка-2: биография 16-ки участников проекта – знакомимся ближе с каждым из них
Новости

Холостячка-2: биография 16-ки участников проекта – знакомимся ближе с каждым из них
Люся Интерн: смотреть 25 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Сериалы

Люся Интерн: смотреть 25 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Люся Интерн: смотреть 24 серию онлайн (эфир от 17.09.2021)
Сериалы

Люся Интерн: смотреть 24 серию онлайн (эфир от 17.09.2021)
Орел и Решка. Чудеса света-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021)
Телешоу

Орел и Решка. Чудеса света-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021)

Популярное на сайте

10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически запрещено делать 11 сентября

10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически запрещено делать 11 сентября
Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября
Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"

Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"
Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
МастерШеф-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.09.2021)

МастерШеф-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.09.2021)
Танці з зірками-2021: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)

Танці з зірками-2021: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)
Співають всі: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.09.2021)

Співають всі: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK