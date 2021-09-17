Позаочі - Потап - смотреть онлайн выпуск от 25.09.2021

В субботу, 25 сентября, в 11:00 на «Интере» стартует новый сезон телепроекта «Позаочі». Новый выпуск проекта Позаочі от 25.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость выпуска - Потап.

Смотрите в новом выпуске проекта Позаочі

В этом сезоне в программе появится еще один ведущий – Андрей Данилевич. С Анастасией Даугуле они будут поочередно вызывать звезд на откровенный разговор.

Героем первого выпуска нового сезона «Позаочі» станет певец, композитор и продюсер Потап. Как на жизнь артиста влияет его мама? Что думает сын Потапа о своем звездном отце? Почему Потап выступил инициатором того, чтобы держать в тайне отношения с Настей Каменских? Что важного произошло у пары в Лас-Вегасе?

Новый выпуск проекта Позаочі смотрите 25 сентября в 11:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.