Мир наизнанку. Пакистан. 12 сезон 24 выпуск смотреть онлайн от 23.10.2021

20 октября 2021 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Мир наизнанку. Пакистан. 12 сезон 24 выпуск смотреть онлайн от 23.10.2021
Мир наизнанку-12: смотреть 24 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
instagram.com/komarovmir

23 октября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 24 выпуск 12 сезона тревел-шоу Мир наизнанку. Пакистан. 24 выпуск программы Мир наизнанку-12 смотрите онлайн на TV.UA.

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Смотрите в 24 выпуске программы Мир наизнанку-12: Пакистан – страна, которая живет по своим особым законам. Телеведущий-путешественник вернулся в эту страну и продолжит исследовать мир ее контрастов и тайн. И уже в первом же выпуске зрители увидят «изнанку» Пакистана, которую мало кто видел. Необычная пакистанская традиция тюнинговать транспорт известна на весь мир, благодаря этой особенности, улицы некоторых городов можно смело назвать галереей искусств под открытым небом. Интересно, что только в городе Карачи работает более 50 000 мастеров, которые занимаются декором автотранспорта. «Мир наизнанку» побывает в мастерской, где создают такой эксклюзивный тюнинг и познакомит зрителей с известным в мире мастером Нусрат Икбалом. Дмитрий Комаров погрузится в тонкости декорирования и покажет, как обычный транспорт превращают в произведение искусства. Вы также увидите, какой подарок Дмитрий Комаров получил от Нусрат Икбала, и как местные жители отреагировали на такого яркого «нового жителя» на дорогах Пакистана. Продолжение неизведанного, загадочного и мистического Пакистана – смотрите в «Мире наизнанку».

24 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите 23 октября в 18:40 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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