Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 30.10.2021

Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 30.10.2021

В субботу, 30 октября, в 10:00 на телеканале «Интер» выйдет 6 выпуск легендарного проекта «Всё для тебя». Новый выпуск проекта Всё для тебя от 30.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 6 выпуске проекта Всё для тебя

Герой этого выпуска – 32-летний тренер по боксу Владимир Тригуб – готов предложить своей девушке руку и сердце. Вот только не знает, как сделать свое предложение уникальным и запоминающимся. В этом ему поможет ведущий программы Андрей Доманский.

Чтобы услышать заветное «да», Владимир научится делать сюрпризы для своей избранницы – 23-летней Сары, с которой встречается уже год, а также преодолеет сильное чувство ревности. Вместе с командой проекта «Всё для тебя» он выберет самое романтичное место для идеального предложения – под звездным небом. Что ему ответит девушка?

Новый выпуск проекта Всё для тебя смотрите 30 октября в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua